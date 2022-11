Olde Veste incasseert tegen koploper Eemdijk de zesde nederlaag in successie

Steeds duidelij­ker hoe je dementie voorkomt: 'Wat goed is voor je hart, is ook goed voor je brein’

Er komen steeds meer mensen met dementie bij in Nederland. In 2040 zal het totaal op een half miljoen mensen liggen, verwacht Alzheimer Nederland. Een oplossing vinden waarmee de aandoening kan worden voorkomen of genezen is belangrijker dan ooit. Ook moeten mensen met dementie een zo goed mogelijk leven hebben. Maar de complexiteit van de ziekte maakt dit alles tot een grote uitdaging.

