Oldemarkt in doelpuntrijk duel langs Read Swart, Klaas Braad de grote man

BEKER NOORD Flevo Boys dankzij dubieuze treffers in halve finale noordelij­ke beker

30 maart Flevo Boys heeft de halve finale van de noordelijke districtsbeker bereikt. De ploeg versloeg zondag hoofdklasser Hoogeveen met 2-0 door twee dubieuze goals in het laatste kwartier. Extra beloning is een plaats in de 'grote’ KNVB-beker.