Oldemarkt knokt zich in knollentuin naar puntendeling

Combinatievoetbal in de knollentuin van Oldemarkt was zondagmiddag niet echt mogelijk. Er werd uitgeweken naar het tweede veld. Het hoofdveld was weliswaar onder handen genomen, maar nog niet belijnd. Het spel ging misschien wel daardoor over en weer. VENO had voetballend wat meer in te brengen, de thuisploeg moest het hebben van keihard knokken. Met een 1-1 eindstand kon iedereen wel leven en de kachel opzoeken. Al zullen ze daar in Vollenhove toch wel iets anders over denken. De ploeg van trainer Ton Ernst kreeg behoorlijk wat mogelijkheden, maar spits Lars de Boer raakte de paal, buitenspeler Gert Jan van Limburg scoorde wel, maar deed dat in buitenspelpositie en Roy Visscher maakte dan wel een goal, maar de aanvaller had dat vaker moeten doen.