Oldemarkt verliest nacompetitie finale met opgeheven hoofd

Het had een historische dag in de geschiedenis van Oldemarkt kunnen worden. Bij winst zou de ploeg van afzwaaiend trainer Ronald Bosma promoveren naar de tweede klasse. Dit kwam nog niet eerder voor bij de groen-witten. Maar het liep anders.

Het Groningse kunstgras was niet in het voordeel van de bezoekers, ondanks een training op het kunstgrasveld van Steenwijker Boys eerder deze week. De rappe aanvallers aan de kant van Lewenborg bezorgden de Oldemarktse defensie handenvol werk, terwijl Oldemarkt voorin geen voet aan de grond kreeg. De 1-0 kwam dan ook niet als een verrassing. Een snelle counter werd met een mooie volley afgerond door Scheduaan Al-Taijeb.

Opvallende wissels

Desondanks heerste er geen kille sfeer in het kamp van Oldemarkt. Bosma: ,,Het is een prestatie op zich dat we zo ver zijn gekomen. Vorig jaar voetbalden we in de nacompetitie tegen degradatie en nu staan we hier. Ik ben alleen maar trots op mijn ploeg."