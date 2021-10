‘Op-goed-geluk-voetballer’ Smits brengt KHC tegen DTS’35 geen fortuin

Teruglezen liveblog Sparta Nijkerk en Urk verstevi­gen koppositie, feest bij VVOG na knappe overwin­ning en Berkum verder in de problemen

2 oktober Zes wedstrijden gespeeld, vijf keer gewonnen, één keer gelijk, twaalf doelpunten voor en pas eentje tegen. Er staat vooralsnog geen maat op SV Urk in de Hoofdklasse B. De ploeg van Gert-Jan Karsten stapte ook in de thuiswedstrijd tegen Buitenpost als winnaar van het veld. Daardoor gaat ze nog steviger aan kop. Dat geldt ook voor Sparta Nijkerk, maar dan in de Derde Divisie. In dezelfde competitie deden VVOG en DVS’33 goede zaken, terwijl tweededivisionist HHC Hardenberg voor de derde keer won. Ook in de tweede klasse was het genieten, met een ontketend WVF en een bizarre slotfase bij IJVV tegen Enter Vooruit. Kortom, alle reden om het liveblog nog eens terug te lezen!