Op het voetbalveld is er ook in coronatijd voldoende leven

jeugdvoetbalGeen strijd met jongens of meisjes uit een andere stad, geen strijd om drie punten. Toch is er bij Go Ahead Kampen nog volop leven op de zaterdag. Alsof er verder niets aan de hand is.

Als de verslaggever van dienst zich op deze zaterdagmorgen meldt op het sportpark van Go Ahead Kampen, lijkt het eigenlijk op een doodgewone voetbalochtend. Ouders rijden af en aan om hun kroost naar het sportpark te brengen, daar waar kleine voetballertjes het fanatiek tegen elkaar opnemen. ,,Aannemen, gelijk doorspelen”, roept een trainer richting zijn pupil. Het zijn van die uitspraken die je op een normale zaterdag misschien wel duizend keer hoort. En nu... Ook nu gewoon. Gelukkig maar.

Bij de roodgelen uit Kampen draait het gewoon door. De senioren doen niet of nauwelijks iets, maar de jeugd is nog volop aan het genieten. Op deze morgen lopen er toch al gauw drie velden vol. Het ene team voor een training, andere teams spelen een oefenwedstrijdje tegen elkaar. ,,Eigenlijk heeft corona wat dat betreft ook nog wel iets positiefs”, grijnst Gertjan Reil, voorzitter van het jeugdbestuur. ,,Je ziet dat er hierdoor toch extra binding ontstaat. We denken erover na om dit vaker te gaan doen, ook in normale tijden.”

Eerste elftal

Dat de club er qua binding veel aan doet, blijkt ook uit het feit dat enkele spelers van de selectie zich hebben gemeld. Gehuld in de clubkleding verschijnen ze langs de lijn en hier en daar worden bruikbare tips gegeven. ,,Die kleine voetballertjes zien: hé, hij heeft ook in E1 of E3 gespeeld, dus het kan gewoon. Dat is hartstikke mooi”, zegt voorzitter Theo Rietkerk lachend.

Go Ahead had in de eerste maanden nog wel wat ‘problemen’ met ouders die toch graag het sportpark op wilden. Bij de toegangspoort moesten ouders geweigerd worden en zo af en toe begaven ze zich langs het veld. Die zaken blijken verleden tijd zijn, want het protocol is duidelijk en wordt keurig nageleefd. Om het oneerbiedig te zeggen: je kind wegbrengen en rap weer naar huis. Meer is er niet bij. ,,Onze Henk stond hier in het begin iedere dag, maar hoeft er nu niet meer te staan. Wat dat betreft wil ik ook een compliment maken aan iedereen”, vertelt Rietkerk.

De preses tuurt tevreden over het hoofdveld, waar binnen de kortste keren het ene na het andere doelpunt wordt gemaakt. Of die onderlinge wedstrijden niet vervelen? Het uitbundige juichen neemt die gedachte razendsnel weg. Oké, misschien is dat bij de oudere jeugd anders, maar daar heeft Go Ahead iets op gevonden. ,,We gaan toch een soort van kersttoernooi organiseren. Als club hebben we daar een klein budget voor vrijgemaakt, zodat ze wat drinken en kerstworst kunnen kopen. Ze kunnen dat dan op de tribune nuttigen”, zegt Rietkerk.

Terwijl de voorzitter een rondje langs wat vrijwilligers maakt, staan Djamil en Vigo uit JO12-1 te wachten tot zij het kunstgras mogen betreden. ,,Ik hoop dat we snel weer competitie kunnen spelen, maar dit is ook goed hoor. Als we maar kunnen voetballen, dat is altijd leuk”, aldus eerstgenoemde met de belangrijkste woorden van deze ochtend.

‘Hopelijk kunnen we snel iets meer’ Op de andere velden in de regio is er op zaterdag veelal ook nog leven. Neem het Zwolse Be Quick’28, waar er op zaterdag onderlinge wedstrijden worden gespeeld. Om de verveling tegen te gaan, werd er ook al een toernooitje georganiseerd. ,,Zo houden we de moed erin. Maar hopelijk kunnen we snel iets meer, bijvoorbeeld binnen de gemeente. Dan hebben we al veertien clubs waar we op de fiets heen kunnen”, weet voorzitter Alex van de Vosse. Ook bij Hatto Heim is er tot zeker 14.00 uur genoeg te doen en datzelfde beeld zien we bij SC Genemuiden. ,,Iedereen blijft fanatiek, al gaan we nu wel een rustigere periode in”, zegt Henk Bultman, voorzitter van Hatto Heim. Zijn collega van Genemuiden, Luuk Drost, spot dat ook. ,,Maar er blijft de mogelijkheid om te voetballen, want je merkt dat de spelers er heel blij mee zijn.”