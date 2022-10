Opgelucht Flevo Boys stapt met drie punten op zak vrolijk het ‘Oktoberfest’ tegemoet

Overzicht Zwolle HHC verliest in blessure­tijd van kampioen, langver­wach­te overwin­ning voor Urk, Genemuiden houdt stand

Een bittere pil voor HHC Hardenberg dat de topper in de tweede divisie bij Katwijk in blessuretijd verloor (2-1). In de derde divisie boekte Urk een opmerkelijke zege bij DVS'33, terwijl Berkum in de vierde divisie de tweede zege op rij liet noteren. Dat ging ten koste van Flevo Boys (1-0). Dit overzicht wordt constant ververst en aangevuld.

17 oktober