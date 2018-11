Oranje Zwart maakt er slechts drie tegen tam RKO

De ploeg van trainer Patrick Visser beleeft een prima opening van het seizoen. Waar aanvankelijk realistisch is ingezet om in ieder geval niet te degraderen uit de vierde klasse, daar heeft zijn ploeg na zes wedstrijden al dertien punten. Slechts twee minder dan de koploper.

Tegen RKO speelt Oranje Zwart een vrij moeizame eerste helft, die overigens wel met een voorsprong wordt afgesloten dankzij een rake treffer van jongeling Jordi Hoorn. Maar het is RKO dat de eerste prima kans krijgt. Spits Emiel de Vries, een paar jaar geleden nog algeheel topscorer in het amateurvoetbal, lijkt zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar die treffer wordt wegens buitenspel afgekeurd. Namens Oranje Zwart is Rick Zantinge er eens dichtbij, maar zijn inzet gaat via de doelman op de lat.

Kunst- en vliegwerk

Na de theepauze is het verschil groot. De thuisploeg rijgt de kansen aaneen, maar een verdubbeling van de marge blijft lange tijd uit. Pas in de 66ste minuut is het raak, wanneer rechtsback Jarno de Boer de bal, vlak voor de doellijn, voor z’n voeten krijgt. Met het nodige kunst- en vliegwerk schiet De Boer de bal in het dak van het doel: 2-0. Daarmee is het wel gedaan voor de tamme bezoekers, die vervolgens nog een tegentreffer moeten incasseren na een goede individuele actie van Zantinge: 3-0.