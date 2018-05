OVC'21 kan zich opmaken voor de nacompetitie

Promotie­droom blijft bij Scheerwol­de na winst op DOS'63

17:11 Bij VV Scheerwolde is voor het in eerst in de historie sprake van een promotiedroom. De vijfdeklasser presteerde nog nooit zo goed in deze afdeling van de voetballadder. Maar of promotie goed is voor de de kleine club, valt te bezien. ,,Wat gebeurt, gebeurt", beschouwt trainer Siemen Pit nuchter. De zege op bezoek bij DOS'63 brengt het al wel een stap dichterbij (1-3).