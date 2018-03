OVC'21 knokt zich naar punt

Havelte hard onderuit tegen kansrijk Oldemarkt

17:18 Havelte verkeerde net als scheidsrechter Anne Achttien uit Jubbega zondag blijkbaar nog in de wintertijd. Had de arbiter zich daadwerkelijk vergist waardoor de wedstrijd tegen FC Oldemarkt later begon, voor de thuisploeg kwam het er op neer dat de spelers steeds een stap te laat waren. De uitslag was dan ook een logisch gevolg: 1-5 voor FC Oldemarkt.