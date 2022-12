Overijssel heeft tijdelijke oplossing voor deel van PAS-melders: ‘Blij iets te kunnen bieden’

Vijfde klasse Mede dankzij Cupido hoopt piepjonge hoofdtrai­ner Auke Take Giethoorn naar vierde klasse te loodsen

Giethoorn heeft zondagmiddag geen fouten gemaakt tegen Oosterstreek. Na negentig minuten was er op het denkbeeldige scorebord een zevenklapper te bewonderen: 7-0. Trainer Auke Take (26) vond dat de score misschien nog wel hoger uit had mogen vallen.

27 november