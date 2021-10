OWIOS krijgt klappen in slotfase, SEH overdondert Vierhouten'82

Zijn team wil tegen concurrent VRC in 2G een mooie slag slaan, maar benut eerdere kansen in de wedstrijd niet om uit te lopen. Na een rode kaart voor invaller Jasper Schut, een tackle met gestrekt been volgens de leidsman, valt de gelijkmaker. ,,Dan hebben spelers wel eens commentaar op de scheidsrechter”, weet Akar. ,,Daar moet je slim in zijn.” Arjan Boon vergeet dat even en krijgt een tweede gele kaart. Uiteindelijk kan de trainer het resultaat relativeren. ,,De ene keer heb je wat meer en de andere keer wat minder geluk.”