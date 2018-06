Owios wendt degradatie af na spannende apotheose

Na rust veranderde dat beeld en was het AGOVV dat druk zette en Owios dat gele kaarten pakte. Na zeven minuten in de tweede helft moest het ook nog met tien man verder, toen rechtsback Dennis de Boer natrapte. De Apeldoornse druk nam toe, maar het leverde weinig op. Owios kreeg het weer aardig onder controle en had via William van den Hul de kans op 2-0, tot de slotfase aanbrak.

Met de rug tegen de muur moest Owios in de extra tijd de gelijkmaker incasseren. Via Herold Ponstein ging een hard schot eerst op de lat, maar kopte Yuri Brentjens toch nog de 1-1 binnen. In de verlenging bleek Owios de fitste, want het was niet meer te zien dat AGOVV een man meer had. Van den Hul miste eerst nog een opgelegde kans, voordat Bennie Veldhoen een één-tweetje met Nabil Essaddouqi aanging. De invaller bracht Oldebroek drie minuten voor tijd in vervoering met de verlossende en winnende treffer.