Paaswonder blijft uit voor ‘s-Heerenbroek tegen Alcides

Na elf goals in het tweede keerde Bastian terug in de basis bij SVN’69: ‘Dat heeft wel geholpen’

Ruim drie weken geleden zag het er nog beroerd uit voor SVN’69 in de vierde klasse A. Zes punten uit veertien wedstrijden. Laatste plaats. Maar in maart is alles anders. Na twee overwinningen op rij ontsnapt hoogvlieger Nagele zaterdag in Nijeveen aan een nederlaag (1-1). SVN’69 leeft weer.