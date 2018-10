Pijnlijke nederlaag voor Dieze West

In de eerste helft werd Dieze West eenmaal verrast. Remon Kleinlugtenbeld zag doelman Toprak iets te ver voor zijn doel staan en met een uitstekende lob tekende hij voor de 0-1. Bij Dieze West viel vooral Nejim el Atiaoui en Rachid Lahzal in positieve zin op. Zij kregen ook kansen, maar doelman Weelink wilde van geen wijken weten.

Gevaarlijk

Na de rust was Lemele in de omschakeling gevaarlijk. Gerben Mooibroek had twee keer een doelpunt op zijn schoen, alleen zijn afwerking was niet goed. Dieze probeerde met vereende krachten om de gelijkmaker te scoren. Die viel niet en Kleinlugtenbeld strooide in blessuretijd nog weer zout in de Zwolse wond.