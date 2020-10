PODCAST | Alles over het amateurvoetbal op de Noord-Veluwe

TWEEDE KLASSE Gramsber­gen baalt op een verlaten sportpark van twee verloren punten

4 oktober In een spectaculaire wedstrijd met twee gezichten hebben Gramsbergen en DESZ de buit gedeeld: 2-2. Op een verlaten sportpark Het Hoge Holt was het publiek, mits aanwezig, de grote winnaar geweest. Gelukkig was er een livestream voorhanden, want voor liefhebbers van het amateurvoetbal was er veel om van te genieten.