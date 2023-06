Prachtig affiche in Emmeloord, Unicum wil ambities kracht bijzetten en DOS’46 aast op eerherstel

programma ZwolleZes wedstrijden, zes zeges. De regionale amateurclubs zijn uitstekend van start gegaan in de nacompetitie, wat betekent dat we een spetterend weekeinde kunnen verwachten. De kraker tussen Flevo Boys en asv Dronten steekt er bovenuit, SC Genemuiden kan de volgende ronde al ruiken en Unicum begint aan de jacht op promotie naar de eerste klasse. Ook in het korfbal staan belangrijke duels op het programma.

De derde plek was uiteindelijk ietwat teleurstellend en ook de finale van de districtsbeker resulteerde niet in het gewenste succes voor SC Genemuiden. De ploeg van trainer René van der Weij kan het seizoen desondanks fraai afsluiten. Na de 2-0 overwinning op Excelsior’31 in de heenwedstrijd in de eerste ronde van de nacompetitie kan SC Genemuiden de volgende ronde al ruiken. Zaterdag staat de return op het programma en daarin moet een volgende stap richting de derde divisie gezet worden.

Directe degradatie naar de eerste klasse hing lang in de lucht voor Flevo Boys, maar de polderploeg verzekerde zich op de slotdag van deelname aan de nacompetitie. De formatie uit Emmeloord mag meteen aan de bak, want asv Dronten blaakt van het zelfvertrouwen na uitstekende prestaties in de competitie én de zege op Hulzense Boys. Dat geldt niet voor DOS Kampen, SV Nieuwleusen hoopt daarvan te profiteren. Unicum heeft torenhoge ambities maar moet eerst zien af te rekenen met Noordscheschut. Bergentheim en Mariënberg komen elkaar opnieuw tegen. Op 15 april won Bergentheim nog met 1-0...

DOS’46 moet zich herpakken

Het zag er voor DOS’46 in eerste instantie heel rooskleurig uit in de Ereklasse A. Zeker na de even knappe als verrassende zege op LDODK. Maar na de nederlaag bij DSC twee weken geleden hebben de korfballers uit Kampen kwalificatie voor de kruisfinales niet meer in eigen hand. Ze zijn afhankelijk geworden van LDODK. De formatie van trainer Henk Jan Mulder mag zaterdag op bezoek bij Blauw-Wit in ieder geval niet nóg een misstap begaan.

,,Eigenlijk is niet promoveren een verkapte vorm van degradatie’’, zei Juventa-trainer Eric Geijtenbeek na de overwinning op ASVD. In de eerste klasse is degraderen geen optie meer, maar zijn er wel twee mogelijkheden om te promoveren. Juventa bezet op dit moment de tweede plek en zet bij een zege tegen DOS-WK een volgende stap richting promotie. Maar of het de hoofdklasse óf overgangsklasse wordt, is dus nog de vraag.

Voetbal

Zaterdag

Nacompetitie

Voor een plaats in de derde divisie: Excelsior’31 - SC Genemuiden.

Voor een plaats in de vierde divisie: Flevo Boys - asv Dronten (15.00 uur).

Oost

Voor een plaats in de eerste klasse: DOS Kampen - SV Nieuwleusen, Noordscheschut - Unicum, Hierden - SV Gramsbergen (15.00), DOS’37 - IJVV (15.00).

Voor een plaats in de tweede klasse: ESA - SC Rouveen, Dieze West - SVVN, Be Quick’28 - Den Ham, ZAC - Enter Vooruit.

Voor een plaats in de derde klasse: Olympia’28 - WZC Wapenveld, Bergentheim - Mariënberg, SC Lutten - Bruchterveld, CSV’28 - SV Rijssen (15.00), RKSV Bornerbroek - MSC (15.00), Eerbeekse Boys - VHK (15.00), DSV'61 - Reaal Dronten (18.30).

Noord

Voor een plaats in de tweede klasse: Balk - SVM (14.45), Groen Geel - Vitesse’63 (15.15).

Voor een plaats in de derde klasse: Nagele - FC Birdaard.

Vrouwen

Voor een plaats in de topklasse: Trekvogels - Be Quick'28 (za 17.00).

Zondag

Voor een plaats in de eerste klasse: Valthermond - VENO.

Oost

Voor een plaats in de vierde klasse: TKA - Hoonhorst (14.30).

Noord

Voor een plaats in de tweede klasse: Wacker - Renado.

Voor een plaats in de derde klasse: USV - THOR.

Voor een plaats in de vierde klasse: FC Kraggenburg - SV Giethoorn, Havelte - Wedde.

Korfbal

Ereklasse A: Blauw-Wit - DOS’46 (za 15.30).

Overgangsklasse A: CSL - Wit-Blauw (za 15.30), AVO - Sparta Zwolle (za 17.15).

Eerste klasse A: KIOS R. - De Wâlden (za 14.30), ZKC’19 - DOS Kampen (za 16.30).

Eerste klasse B: ODIK - ASVD (za 15.30), Juventa - DOS-WK (za 15.30).

Eerste klasse C: Exakwa - ZKC’31 (za 15.30).

Tweede klasse C: Oranje Zwart - Duko (za 15.30).

