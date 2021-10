Praten in plaats van trainen om het tij van Zwolsche Boys te keren

Zwolsche Boys-coach Joshua Nijlant is niet te benijden in de eerste weken van de competitie, die hij moest starten met een krappe selectie met flink wat blessures, vooral in de achterhoede. Dat is oorzaak nummer één van de vier nederlagen, waarvan twee met dikke cijfers. Daarnaast lieten de elf in het veld ‘de koppies snel hangen’, zag Nijlant. Tijd voor een stevig gesprek in plaats van trainen op dinsdag. ,,Ik wil dat we initiatief nemen. We hebben de neiging om achteruit te lopen en af te wachten. Je moet juist zorgen dat je in de duels komt”, legde Nijlant de inhoud daarvan uit.