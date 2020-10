Programma amateurvoetbal: duels WHC en Vitesse'63 afgelast

PROGRAMMA ZWOLLE E.O.Het tweede weekeinde zonder toeschouwers in het amateurvoetbal, waar meerdere clubs de liefhebbers ongetwijfeld zullen voorzien van een livestream. Een greep uit de wedstrijden: DSV'61 en Hattem delen de eerste plaats in de derde klasse C, ze treffen elkaar in Doornspijk. In de noordelijke tweede klasse J verdedigt FC Meppel de eerste plaats tegen Achilles 1894. In de de top van het amateurvoetbal spelen HHC, Staphorst, Flevo Boys en Berkum op eigen veld.