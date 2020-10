Programma amateurvoetbal: inmiddels zes wedstrijden afgelast

PROGRAMMA ZWOLLE E.O.Het tweede weekeinde zonder toeschouwers in het amateurvoetbal, waar meerdere clubs de liefhebbers ongetwijfeld zullen voorzien van een livestream. Een greep uit de wedstrijden: DSV'61 en Hattem delen de eerste plaats in de derde klasse C, ze treffen elkaar in Doornspijk. In de noordelijke tweede klasse J verdedigt FC Meppel de eerste plaats tegen Achilles 1894. In de de top van het amateurvoetbal spelen HHC, Staphorst, Flevo Boys en Berkum op eigen veld.