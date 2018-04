Punt voor VENO in topper

Noem de naam van Wilco Elshof en veel voetballiefhebbers in het Noorden zullen die naam ongetwijfeld herkennen. Elshof is dit seizoen namens Oldeholtpade uitstekend op dreef en scoorde al 41 doelpunten in de zondag vierde klasse E. Ongekende aantallen. Maar hoe wapen je jezelf daartegen als tegenstander? VENO zocht manieren om hem het voetballen onmogelijk te maken. Deels met succes, want Elshof tekende – het was zijn enige kans – voor alweer zijn 42e doelpunt van deze competitie. Met dat aantal zorgt hij niet alleen voor zo’n beetje alle treffers van Oldeholtpade, hij scoort er ook nog eens meer dan vele ploegen in totaal doen. Het leverde hem interesse van hoofdklasser MSC op. Maar na een bezoek aan Meppel besloot Elshof ook komend seizoen zijn ploeg trouw te blijven.

Systeem

VENO-trainer Ton Ernst stapte van zijn gebruikelijke 4-3-3-formatie af tegen de koploper. De achtervolger uit Vollenhove wilde niet graag zelf het spel maken, want dan was het gevaar op tegentreffers gewoonweg te groot. Dat leerde Ernst wel in het uitduel in Friesland. Als oplossing om de dreiging van Elshof te stoppen, posteerde VENO veelal vier a vijf verdedigers rondom de goalgetter. Oogstrelend was het spel zeker niet, maar het speltype werkte wel. Rick Vredenburg, Wim Schuttenbelt en ook Guido Wind probeerden hem lam te leggen. Lang lukte dat, maar slechts een kans bleek voor Elshof genoeg om te scoren. Even ontsnapte hij aan de aandacht van de verdediging en dankzij een sublieme versnelling rondde hij vervolgens koeltjes af.

Gelijkmaker

Het leek de winnende te gaan worden in een duel waarin VENO al vroeg op voorsprong kwam via Stefan Vis. Die snelle 1-0 leek de ruststand te gaan worden, maar vlak voor het rustsignaal joeg Elshof een vrije trap door de muur heen. Vanuit de rebound kon Peter de Vries de gelijkmaker binnenwerken. Na rust leken de bezoekers door te drukken en zetten het krachtsverschil dus om via Elshof zelf. Vlak voor tijd werd het, eigenlijk vanuit het niets, alsnog 2-2. Spits Lars de Boer schoot de bal droog, diagonaal de hoek in. VENO blijft met nog acht wedstrijden (en een op papier eenvoudiger programma) in de race om de koppositie. Oldeholtpade speelde al twee duels meer en geniet een voorsprong van zeven punten op VENO.