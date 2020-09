Respect voor maatregelen bij sportclubs, angst voor consequenties is groot

TWEEDE DIVISIE HHC Hardenberg komt niet eens aan aan fatsoenlij­ke aanval toe

27 september HHC Hardenberg is na de tweede domper in vier wedstrijden - 0-2 tegen AFC - niet meer dan een marginale ploeg in de tweede divisie. Tot overmaat van ramp krijgt aanvoerder en spits Rob van der Leij nauwelijks bespeelbare ballen en kansen.