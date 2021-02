Reza Hosseini keert terug in Kampen, nu bij Go Ahead

Voor Hosseini is het een terugkeer naar Kampen, waar hij tot zijn twaalfde in de jeugd van DOS Kampen speelde. Daarna verhuisde het gezin naar Hoogeveen. Hosseini maakte in 2013 zijn debuut in het eerste van HZVV en is hier al acht jaar een van de sterkhouders. De voetballer woont momenteel in Groningen maar verhuist op korte termijn naar Zwolle, waar hij een eigen zaak begint.