Rood aanlopend SVN’69 hoopt op ommekeer

Wellicht een verstandig idee om scheidsrechter Sanders voorlopig geen wedstrijden van SVN’69 te laten fluiten? De arme leidsman is het mikpunt van spot als hij al na acht minuten Dennis van der Veen de rode kaart toont.

Rouveen-aanvaller Daimen Schra gaat naar de grond na een duel met Van der Veen. Sanders ziet niet alleen een overtreding, maar ook een doorgebroken speler. En dus mag de verdediger van SVN’69 onder de douche ‘nagenieten’ van zijn korte optreden.

SVN’69 voelt zich bestolen. ,,Ik kan Dennis niets kwalijk nemen, want het was in mijn ogen geen rode kaart”, zegt trainer Berry Mulder. ,,Volgens mij vindt de situatie bijna bij de zijlijn plaats, staat er nog een speler in het midden en maakt ook Schra een overtreding. Ze trekken allebei aan elkaars shirt.”

Hoe dan ook, de bezoekers moeten verder met tien man. De 1-0 van Jean-Paul Hooikammer is een logisch gevolg van de overtalsituatie. De rode kaart van SVN’69-middenvelder Niels Keizer op slag van rust duidelijk niet. Keizer mekkert wéér tegen Sanders en krijgt zijn tweede gele prent. Mulder baalt als een stekker. ,,Daar ben ik wel een beetje boos over. Dat was gewoon niet nodig. Oliedom”, is de terechte constatering.

Met elf tegen negen voetballen is knap lastig, zo bewijst Rouveen. Elrik Schra zorgt dan wel voor de 2-0, maar als Mark Kooiker Denzel van Halen vloert in de zestien gaat de bal op de stip. Kooiker krijgt geel en veteraan Anton Bijker brengt de spanning terug: 2-1.

Er ontspruit bijna een bekersprookje als SVN’69 twee kansen op rij krijgt. Bijker schiet over en Van Halen stuit op keeper Daan Kattenberg. Rouveen-verdediger David Bouwmeester krijgt vervolgens rood na het neerhalen van Van Halen, waardoor het de laatste 25 minuten tien tegen negen is. Als de ingevallen Dylan Bisschop de 3-1 tegen de touwen kopt, is het enerverende potje beslecht.

,,Tijdens de pauze heb ik gezegd dat we de schade beperkt moesten zien te houden en dat hebben we wel aardig gedaan. Ik heb de jongens ook een compliment gegeven. Als we dit op kunnen brengen, dan moet het in de competitie een keer goed gaan vallen”, aldus Mulder.