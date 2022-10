Ruim duizend gebakjes op Urk en tips van Jaap Stam voor Staphorst: zo mooi kan bekervoetbal zijn

Liveblog Geweldige rentree Chris van der Meulen bij Berkum, ruime zege DVS’33 in Staphorst en Helios wint Deventer derby

Er staat weer een heerlijke middag voor de deur in het regionale amateurvoetbal. Al om 14.00 uur gaat de bal rollen, als CSV Apeldoorn op bezoek gaat bij het DHSC van Wesley Sneijder. Verder gaat DVS’33 op bezoek bij Staphorst, speelt hekkensluiter Berkum uit bij Olde Veste en staat er in Deventer een fijne stadsderby op het programma. Dat en nog veel meer in ons liveblog!

8 oktober