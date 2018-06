Ruinerwold blijft overeind tegen Gieten

Op de eerste twee minuten na blijkt Ruinerwold de betere ploeg. Op een broeierige zondag lijken de krachten van Gieten vooral weggeëbd en blijkt Ruinerwold over een betere conditie te beschikken. Zeven minuten voor rust zet routinier Ewout Kleene de thuisploeg verdiend op voorsprong. Gieten blaft bij vlagen wel, maar is vooral met zichzelf bezig. Er ontstaan irritaties en de ploeg is zoekende. De ploeg kende een uitstekende derde periode van de competitie, maar kan die lijn niet doortrekken.

Ruinerwold is ook na rust de bovenliggende partij. Het echter is aan doelman Ewout Knol te danken dat de bezoekers niet op gelijke hoogte komen. Tien minuten na de thee houdt hij de score op 1-0, door uitstekend redding te brengen op een inzet van Gert Maliepaard, die helemaal alleen op het doel af mag komen. Vijf minuten later beslist Kleene de wedstrijd. Waar Gieten moord en brand schreeuwt om een vermeende handsbal, gaat Kleene gewoon door en kan afronden: 2-0. ,,Dit zijn allemaal finales. We moeten erin blijven, doen ons best door keihard te werken. Dat laten we vandaag ook weer zien en trekken we ‘m over de streep”, jubelt Kleene.

Gieten-trainer Meertens wordt niet veel later naar de kant gestuurd door arbiter Van Dooren. De leidsman is niet gediend van de aanhoudende kritiek op diens – overigens prima – functioneren en stuurt hem weg. Concreet betekent dat een metertje naar achteren gaan staan. Het beïnvloedt de wedstrijd verder niet. Ruinerwold ziet Gieten nog wel een paar keer aandringen, maar in die gevallen zijn zij niet scherp genoeg of let Knol weer eens goed op. Enig smetje op de wedstrijd is een rode kaart van Ruinerwold-aanvaller Erik Telkamp. Hij wordt vlak voor tijd naar de kleedkamers gestuurd om vooralsnog onduidelijke redenen.

In de volgende ronde is Dalen de tegenstander. Dalen wint namelijk met 3-2 van Veendam 1894 en komt zodoende zondag op bezoek in Ruinerwold.