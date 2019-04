Ruinerwold hard onderuit tegen EMMS

Dat EMMS een lastige tegenstander is, had je trainer Henri Spijkerman niet hoeven vertellen. Maar dat die ploeg zó effectief is en zijn ploeg zó armetierig verdedigt, had hij vanochtend ook niet kunnen bedenken. In de openingsfase loopt EMMS uit naar een riante 0-3 voorsprong. Iedere bal vliegt er vrijwel in.