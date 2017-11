Ruinerwold koestert eerste puntje

De thuisploeg schreef zo in de zesde competitieronde voor het eerst een punt bij. Daar zag het voornamelijk in de eerste helft niet naar uit. Olyphia was gewoonweg beter en had de botte pech dat er twee goals werden afgekeurd op aanraden van assistent-scheidsrechter Loof van Ruinerwold. Na rust bleef het spelbeeld onveranderd, al was het team van trainer Henri Spijkerman wat meer bij de les.