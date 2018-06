SC Emmeloord kruipt door het oog van de naald

Emmeloord haalde opgelucht adem, want het was toch vooral Dalen dat de boel naar zich toe had kunnen trekken. De thuisploeg kwam via een eigen goal nog wel op 1-0, maar daarna was Dalen de bovenliggende partij. Voor rust resulteerde dat in de 1-1, waar Nick Schuiling vanuit een vrije trap verantwoordelijk voor was.