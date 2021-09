SC Genemuiden krijgt tik op de neus bij HZVV

Na overwinningen op Swift (2-3), De Dijk (1-0) en Noordscheschut (0-7) lijkt SC Genemuiden de zaakjes goed voor elkaar te hebben. Het vindt zichzelf terug in de top van de hoofdklasse B, een totaal van negen punten uit vier wedstrijden is er bijvoorbeeld slechts eentje minder dan koploper Urk. Daar waar de lijstaanvoerder zaterdag flink doorpakt, begint de motor van Genemuiden te haperen. In het eerste deel van het treffen met HZVV lijkt dat nog mee te vallen, maar gedurende de wedstrijd dringt HZVV meer en meer aan.

Om maar eens een dooddoener te gebruiken: Genemuiden laat zich de kaas van het brood eten. Net voor rust resulteert dat in een 1-0 achterstand, omdat Sander Dzemidzic een penalty benut. ,,We beginnen nog goed, maar het was slordig. We maakten aan de bal verkeerde keuzes, waardoor we geen kansen kregen. Dan speel je een moeilijke wedstrijd”, ziet Genemuiden-coach Rene van der Weij.

Dzemidzic de boeman

Dzemidzic kroont zich uiteindelijk tot de man van de wedstrijd, want hij neemt ook de 2-0 voor zijn rekening. Zo dient hij Genemuiden hoogstpersoonlijk een nederlaag toe, de tweede van het seizoen. Eerder ging de ploeg van Van der Weij al onderuit tegen Volendam ,,We waren vandaag misschien iets te druk in het hoofd, misten wat scherpte. De tweede helft was apathisch, de echte wil om te winnen heb ik niet gezien. Nu de koppen bij elkaar en hard trainen.”

Hoofdklasse B: HZVV - SC Genemuiden 2-0 (1-0). 44. Sander Dzemidzic 1-0 (penalty), 47. Dzemidzic 2-0.