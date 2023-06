SC Genemuiden moet nog één keer vlammen, asv Dronten én Unicum spelen halve finale en titelkraker in korfbalcompetitie

programma ZwolleVorig jaar redde SC Genemuiden het net niet, nu staat de nummer drie van de vierde divisie B in het afgelopen seizoen er uitstekend voor om na de zomer op een hoger niveau te acteren. Asv Dronten wil in de race blijven voor promotie naar de vierde divisie, terwijl Unicum een goede bekende treft. In het korfbal kan Wit-Blauw in een onderling gevecht met Sparta Zwolle de titel grijpen.

SC Genemuiden bevindt zich op de rand van promotie naar de derde divisie. Het elftal van trainer René van der Weij werkte in de laatste competitieduels niet bepaald aan het zelfvertrouwen, maar daarvan was in de eerste drie nacompetitiewedstrijden weinig te zien. SC Genemuiden rekende in de eerste ronde af met Excelsior’31 en mag zich na de 3-1 zege op VV Capelle in de eerste van twee finales al bijna derdedivisionist noemen.

Lees ook Zo gaat de nacompetitie verder, nog twee weken vlammen

Waar SC Genemuiden op de drempel staat de vierde divisie achter zich te laten, hoopt asv Dronten met ingang van volgend seizoen juist op dat niveau actief te zijn. De polderploeg tankte flink wat vertrouwen door na Hulzense Boys ook Flevo Boys uit de play-offs te knikkeren en zal op bezoek bij VV LRC de volgende stap richting promotie willen zetten. Ook het treffen tussen Hierden en Unicum mag er zijn. De clubs kwamen elkaar in het voorbije seizoen al twee keer tegen in de competitie, voor het laatst op 20 mei. Toen won Unicum met 2-1...

Naast SC Genemuiden maken ook Ens en vv Steenwijk zich op voor een finale. Beide ploegen hopen zich te verzekeren van wedstrijden in de vierde klasse. Dat moet gebeuren ten koste van respectievelijk De Lauwers en Haren. Een dag later is het de beurt aan FC Kraggenburg en VV Havelte. FC Kraggenburg moet in Lemmer zien af te rekenen met VV Black Boys, Havelte kruist in Steenwijkerwold de degens met Nieuweschoot.

Onderling titelgevecht in Kampen

In de overgangsklasse A van de korfbalcompetitie staat er zaterdag een kraker van jewelste op het programma. Wit-Blauw krijgt bezoek van Sparta Zwolle. Het verschil tussen beide ploegen is op dit moment één punt in het voordeel van de korfballers uit Kampen, die bij een overwinning de titel in de wacht slepen én zich verzekeren van promotie naar het hoogste niveau. Dan zullen ze wel een stuk beter voor de dag moeten komen dan afgelopen zaterdag. Pakt Sparta de volle buit, dan kunnen de Zwollenaren een week later op eigen veld tegen CSL het kampioenschap veroveren.

Voetbal

Zaterdag

Nacompetitie

Voor een plaats in de derde divisie: VV Capelle - SC Genemuiden.

Voor een plaats in de vierde divisie: VV LRC - asv Dronten.

Oost

Voor een plaats in de eerste klasse: VV Hierden - Unicum (15.00 uur), DOS’37 - DOS Kampen (15.00).

Voor een plaats in de tweede klasse: Dieze West - Tubantia (15.00).

Voor een plaats in de derde klasse: Kolping-Dynamo - Reaal Dronten (14.00), SV Harskamp - Mariënberg, SC Lutten - SV Juliana’32, CSV’28 - SV Juliana’31 (15.00), Sportclub Teuge - MSC (15.00).

Noord

Voor een plaats in de tweede klasse: Heerenveense Boys - SVM.

Voor een plaats in de derde klasse: VV Heeg - Nagele.

Voor een plaats in de vierde klasse, finales (op neutraal terrein): Ens - De Lauwers (Lemmer), Steenwijk - Haren (Bakkeveen).

Vrouwen

Voor een plaats in de topklasse: ACV - Be Quick’28 (14.00, Hoogeveen).

Zondag

Voor een plaats in de tweede klasse: Lemelerveld - Beekbergen.

Noord

Voor een plaats in de tweede klasse: SC Erica - VV Wacker.

Voor een plaats in de derde klasse: VV Ruinerwold - BNC, SV THOS - USV.

Voor een plaats in de vierde klasse, finales (op neutraal terrein): FC Kraggenburg - VV Black Boys (Lemmer), VV Havelte - VV Nieuweschoot (Steenwijkerwold).

Korfbal

Ereklasse A: DOS’46 - Fortuna (za 19.00).

Overgangsklasse A: Wit-Blauw - Sparta Zwolle (za 15.30).

Eerste klasse A: Quick’21 - DOS Kampen (za 15.00), KIOS R. - ZKC’19 (za 15.30).

Eerste klasse B: ASVD - Apeldoorn (za 15.30), Juventa - NRC’22 (za 15.30).

Eerste klasse C: Exakwa - Swift (za 15.30).

Tweede klasse C: Oranje Zwart - Woudenberg (15.30).

