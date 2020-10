SC Lutten haalt de buit binnen tegen negental van SVN'69

Nieuwleusen heeft de koppositie van de derde klasse D overgenomen van Hoogeveen. De ploeg van trainer Jeroen Elzinga versloeg de rivaal in een onderling duel overduidelijk: 3-0. ,,We hebben goed ons eigen spel gespeeld, we hebben laten zien waartoe we in staat zijn.’’

Beide ploegen hielden elkaar in het eerste bedrijf goed in evenwicht, totdat Hoogeveen met tien man verder moest na een dubbele gele kaart voor Enrico Schonewille. Na die rode kaart was het eenrichtingsverkeer naar het Hoogeveen-doel.

De score werd na een uur spelen geopend door invaller Reinier Meijerink, invaller Tom Vasse zorgde met twee treffers voor de beslissing. ,,Om nou te zeggen dat er geen vuiltje aan de lucht was is een beetje overdreven, maar we hebben de wedstrijd overtuigend uitgespeeld’’, oordeelde Elzinga.

Met nog maar één tegentreffer in vier wedstrijden staat de verdediging van Nieuwleusen als een huis. ,,We hebben een hoop jonge jongens in ons team, met een energie van heb ik jou daar. We zijn daardoor achterin heel erg sterk, dat was tegen Hoogeveen weer te zien.’’

Na het vertrek van Achilles 1894 is er geen uitgesproken kampioenskandidaat in de derde klasse D. Ondanks de klinkende cijfers valt Elzinga nog niet op grootspraak te betrappen. ,,We hebben een hoop lastige wedstrijden op het programma, ons doel is de nacompetitie. Daar willen we ons eerst op focussen en wie weet zit er wel meer in.’’