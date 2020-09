SC Lutten wint derby, Gramsbergen haalt gelijk uit

SC Lutten is de competitie zaterdag begonnen met een derbyzege op SCD'83. Na een kwartier was het al beslist, het eindigde in 3-1.

Pim Donker staat dit seizoen voor de groep bij SCD en zag dat de wedstrijd eigenlijk al rap in het slot zat. ,,Na een kwartier stond Lutten al met 2-0 voor. Toen was het eigenlijk al klaar”, vertelde de oefenmeester. Na tien minuten was het Fons Veltink die trefzeker was, na een kwartier was het Frank Altena. Toen menig supporter de koffie na de rust nog niet op had, lag de 3-0 al in het netje via Nick Weekamp. In de slotfase maakte Martijn Ballast via een vrije trap nog 3-1, maar die goal was alleen voor de statistieken.

Dedemsvaart gaat onderuit

SV Dedemsvaart heeft na een doelpuntrijk duel toch het hoofd moeten buigen voor Oerterp. Ook de oranje-blauwe formatie uit Dedemsvaart heeft een nieuwe trainer, Paul Kloosterman. Al na een minuut was Ben Gerritsen trefzeker, maar na een half uur ging het mis. ,,Wij kregen de gelijkmaker tegen en het hele team was van de leg”, zei Kloosterman.

Binnen tien minuten stond Dedemsvaart met 3-1 achter. ,,Wij maakten na uurtje de 2-3 via Ben Gerritsen, dan komt het geloof in een goed resultaat wel weer terug. Maar toen maakte zij gelijk de 4-2 en was het klaar. Ben Gerritsen scoorde nog wel zijn derde goal in blessuretijd, maar het was niet genoeg: 3-4.”

Gramsbergen deelt eerste tik uit

Met twee assists en drie goals was Roy Seinen de grote man bij SV Gramsbergen. De goalgetter had een groot aandeel in de 2-6 overwinning op The Knickerbockers. ,,Het is een studentenploeg, waarbij er elk jaar een ander team op het veld staat. Je weet dan van tevoren niet hoe je ze moet bespelen”, legde trainer Stephan Rahantoknam uit.

Na tien minuten was het al 0-1 via Elwin van de Veen, na een half uur 0-2 via Marijn Gaasbeek en vijf minuten later was het al 0-4 via Roy Seinen en opnieuw Gaasbeek. Op vlag van rust scoorde The Knickerbockers de 1-4. In de tweede helft scoorde Gramsbergen nog twee keer, waardoor het al met al een gemakkelijke middag was.

Zaterdag

2H: ASC ’62 – PH Almelo 3-1

2J: The Knickerbockers – Gramsbergen 2-6

3D, oost: Kloosterhaar – Wilhelminaschool 2-1, Mariënberg – Bergentheim 4-0, Voorwaarts V. – Hardenberg ’85 2-2, Oranje Nassau A – Bruchterveld 4-0

3D, noord: SC Lutten – SCD ’83 3-1, Nieuwleusen – Avereest 1-0, Fit Boys – OZC 0-2

4D: DKB – Borger 2-1

4F: Tubantia- Lemele 0-3, OVC ‘21 – SVV ’56 3-3

Zondag

1E: Columbia - Dalfsen 0-2

2J: Lemelerveld – NEO Afgelast (Een aantal spelers met verkoudheidsklachten, één speler wachtte nog op uitslag coronatest.)

2K: Dedemsvaart – Oerterp 3-4, EMMS – LAC Frisia 1-0

3D: Olyphia – USV 1-2

4D: Zwartemeerse Boys – Balkbrug SC 1-0

4G: Hoonhorst – SDOL 1-3

5E: Vilsteren – Epse 1-2