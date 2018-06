Scheerwolde weet net niet te stunten

Winnen of verliezen, het is om het even bij Scheerwolde. Het feestje zal er na een prachtig seizoen, waarin zelfs een periodetitel werd gepakt en de ploeg op de tweede plaats eindigde, zeker niet minder om zijn. Voor het eerst in de geschiedenis maakte de ploeg aanspraak op promotie. De ploeg heeft er nu aan mogen ruiken, maar speelt volgend jaar gewoon weer in de kelderklasse van het prestatievoetbal.

Tegen RKO uit Rutten begon de thuisploeg voortvarend en via Patrick Punter werd het 1-0. Na een vlot lopende aanval prikte hij de bal in de verre hoek. Lange tijd bleef de thuisploeg vervolgens overeind. Pas tegen rust was bij RKO de spanning afgenomen en kon de ploeg van trainer Henk Posthuma vrijer spelen. Het resulteerde in de gelijkmaker van Joao Felipe de Sousa. ‘Sousa’ wist wel raad met een balletje dat voor hem was breed gelegd en krulde bal over doelman Mark Mol heen: 1-1.