Sebastiaan Borgardijn, pionier in het Zwolse vrouwenvoetbal, moet op zoek naar wat nieuws

De vraag naar het ‘waarom?’ spookt al wat langer door het hoofd van Sebastiaan Borgardijn, de technisch manager van PEC Zwolle Vrouwen. Hij heeft regelmatig het idee gehad dat hij twee banen had, terwijl er maar eentje op papier stond. Er was meer dan voldoende te doen bij PEC Zwolle en het Centre for Sports and Education (CSE) van Landstede. ,,Ik rijd dagelijks ook lachend met de fiets naar mijn werk.’’ Maar nu aan beide kanten bezuinigingen noodzakelijk zijn, valt Borgardijn (45) een beetje buiten de boot. ,,Ik heb nooit de noodzaak gevoeld om iets anders te gaan zoeken. Maar die noodzaak is er misschien nu wel.’’