Sigaren Blom en Brandsma gaan roken in Zwartsluis

Het trainersduo Blom/Brandsma is de laatste drie seizoenen actief voor eersteklasser d’Olde Veste uit Steenwijk. De heren hebben de gewoonte een sigaar op te steken na een overwinning van hun team. Ondanks een tweede plaats en nacompetitie vorig seizoen slaagde d’Olde Veste er niet in te promoveren naar de hoofdklasse.

Momenteel staat de club uit Steenwijk op de vijfde plaats in de noordelijke eerste klasse E. DESZ werd onder Van den Berg kampioen in de derde klasse. Na de promotie presteert de club uit Zwartsluis in de middenmoot van de tweede klasse J.