Soms heeft HHC aan een paar kansen wel genoeg om te winnen: ‘Daar mankeerde het nog wel eens aan’

vierde divisie Flevo Boys legt kampioen Eemdijk over de knie en pakt bonuspun­ten in hevige degradatie­strijd

Flevo Boys heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om lijfsbehoud in de vierde divisie. Onder aanvoering van uitblinker Saïd Hassan werd kampioen Eemdijk op een eclatante nederlaag getrakteerd: 5-2. Coach Arjen Postma is blij met de ‘bonuspunten’, maar beseft dat de weg nog lang is in de belangrijke meimaand. ,,We hebben nog drie finales te gaan.’’