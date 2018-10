Spelers en bestuur van Zwolsche Boys en ZAC springen tussen de knokkende fans: ‘Bizar, die boosheid’

,,Beide clubs valt weinig te verwijten.” Bestuurslid Remco Voorhorst van ZAC staat nog gespannen langs de lijn. Even daarvoor vond op het Jo van Marle Sportpark in Zwolle een vechtpartij plaats. De wedstrijd tussen Zwolsche Boys en ZAC werd korte tijd stilgelegd.

Al de hele wedstrijd is de spanning voelbaar bij de supporters van Zwolsche Boys. Spreekkoren, vuurwerk en bekers bier worden het veld op geslingerd. Twee vlaggen van ZAC worden door de supporters van Zwolsche Boys weggehaald, terwijl de ZAC’ers de stekker uit het scorebord trekken. Als een van de Boys-aanhangers daar verhaal over komt halen, ontploft er een stuk vuurwerk in zijn buurt. Het is de aanleiding voor 30 fans om halverwege de tweede helft het veld over te steken en de blauw-witte aanhang op te zoeken. Spelers en bestuursleden van beide ploegen springen tussen de knokkende massa. De wedstrijd wordt een kwartier geschorst.

Boosheid

,,Het was aan de bestuursleden en spelers te danken dat het niet erger is geworden”, zegt ZAC-bestuurslid Voorhorst. Cor van Donkelaar, bestuurslid van Zwolsche Boys, springt ook in de vechtende massa. ,,Bizar hoeveel boosheid er in de ogen van die gasten stond”, zegt hij.

Beide besturen brengen na afloop de supporters naar hun eigen kantine, om te zorgen dat er geen verdere escalatie plaats zal vinden. Ze hoeven niet ver te lopen. De twee ploegen uit de derde klasse delen niet alleen de stad als thuisbasis, maar ook het Jo van Marle-sportpark. ,,Nu moeten ze maar verder afkoelen, dan gaat het vanavond ook wel goed”, denkt Van Donkelaar. Drie politieagenten staan intussen op het veld, om in te grijpen indien nodig. ,,De back up staat klaar.”

ZAC wint