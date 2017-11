Spelers SC Rouveen slepen lasers en rookapparatuur de kleedkamer in voor sensationeel feest

,,We hadden een teamuitje en wilde het gezellig maken met ons team", zegt Kristiaan van Reel. Hij is speler en vormt samen met Ron Dunnink de feestcommissie. SC Rouveen 5 is een vriendenteam en speelde zaterdag een derby bij FC Meppel - al is de echte derby tegen Staphorst volgens de amateurvoetballer. ,,Maar FC Meppel komt met stipt op nummer 2." De mannen van Rouveen zegevierden met 1-6.

Verrassing

Volgens Van Reel was het allemaal prima te regelen. De apparatuur moest worden gehuurd en opgebouwd. ,,Na de rust, in het begin van de tweede helft, hebben we met drie man alles opgebouwd in de kleedkamer. De jongens wisten van niets." De winst was een reden voor een feestje, vindt Kristiaan. Als was het niet per se omdat ze wonnen van hun rivaal. ,,Zo'n feestje had ook zomaar vorige week kunnen zijn. We hebben vaker feestjes, maar die worden niet altijd op deze manier gevierd."