Spijkerman terug op Urk, kraker in Genemuiden en Landstede Hammers aast in finale op eerherstel

Derde klasse De laatste man ook als keeper, het blijft voor Steenwij­ker Boys puzzelen, ook tegen Trinitas

In een competitie met maar tien tegenstanders kom je niet echt in een lekker ritme. En als de resultaten dan ook nog flink tegenvallen, is het voor het zondagteam van Steenwijker Boys eigenlijk een belabberd seizoen. De bezetting van de selectie is bovendien zo mager dat de laatste man na rust plotseling opduikt in het doel. „We hebben hier niet veel te zoeken.”