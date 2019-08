Spits Yumé Ramos heeft nog steeds elke minuut de drive om te scoren

Alcides of ONS Sneek?

,,Tegen beide clubs hebben we deze week geoefend. Bij Alcides is het voor mij toch wel een beetje begonnen. In Meppel heb ik de basis gelegd, in Sneek werd ik ervaren. Daar heb ik ook mijn meest constante jaren gehad. Maar toen ik terugkwam na mijn kruisbandblessure, waren er behoorlijk wat dingen veranderd. Daar had ik veel moeite mee. Ik ga er niet te veel op in, maar het had ook te maken met speeltijd. Dat was één van de redenen voor mijn vertrek.”

,,Toen ik dat op een woensdag bekendmaakte, kreeg ik van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat alleen maar telefoon. Veel clubs wilden me hebben. Dat deed me wel wat. De keuze viel op Flevo Boys. Daar gaan we straks over op twee keer trainen per week. Ook wel eens lekker. Ik ben bijna 33, dat drie keer trainen heb ik wel een keer gezien. In de derde divisie moest ik bovendien heel het land door. Ik heb drie kinderen. Veel kwam op mijn vrouw aan, ik ging altijd weg als het thuis spitsuur was. Op een gegeven moment moet je er voor kiezen om het wat rustiger aan te doen.”

Topscorer worden zonder prijs, of geen topscorer worden maar wel een prijs pakken?

,,Dan moet die prijs wel het kampioenschap zijn. Niet de KNVB-beker. Dan wil ik gewoon die topscorersranglijst aanvoeren. Ik ben spits en leef voor mijn goals. De drive om elke week te scoren, is er nog steeds. Zo ben ik mijn hele leven al. Iedereen die mij kent, weet dat. Ook bij Flevo Boys wil ik zo veel mogelijk doelpunten maken. Lekker in het linkerrijtje spelen, wat mij betreft. Bij ONS heb ik altijd onderin lopen klootviolen, ik wil nu ook wel een keer bovenin spelen. In de zaterdag hoofdklasse heb ik nog nooit gespeeld, ik ben benieuwd naar ons niveau.”

Rugnummer 9 of 23?

,,Haha, ja, ik speel bij Flevo Boys met nummer 23 op mijn rug. Jammer, maar ach. Het boeit me ook niet meer zoveel. Bij deze club lopen jongens rond die er al honderd jaar spelen. Een echte spits hoort met 9 te voetballen. Maar als iemand daar al voor langere tijd voetbalt, zoals Frank Post in dit geval, wie ben ik dan om te zeggen: hé, doe mij dat shirt? Ik vind het prima zo.”

Ooit nog eens met broertje Milay in dezelfde ploeg spelen: ja of nee?