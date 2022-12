Sportagenda Zwolle: Wildgroei aan tijdstippen door Oranje, derby in Steenwijk en bekerwedstrijd Hammers

Die ploegen gaan respectievelijk op bezoek bij DZOH en Achilles ‘12. HHC Hardenberg begint om 14.00 uur aan de uitwedstrijd bij Jong FC Volendam en moet dus hopen op een televisie in de bus, terwijl dat ook geldt voor onder andere Urk (14.00 uur bij StedoCo) en Staphorst (15.00 uur bij Sparta Nijkerk). De derby in Steenwijk tussen de plaatselijke vv en Steenwijker Boys gaat om 13.30 uur van start. En dat is niet alleen een derby, maar ook nog eens een topper, aangezien het gaat om de nummers 1 en 2 van de vijfde klasse G. De gasten van Steenwijker Boys hebben op dit moment twee punten meer.

De basketballers van Landstede Hammers trappen het weekend af, want zij komen vrijdagavond (21.00 uur) al in actie. Er staat geen wedstrijd in de BNXT League op het programma, want de Zwollenaren gaan in de achtste finale van de Nederlandse beker op bezoek bij Yoast United. Die wedstrijd stond twee weken geleden ook al op de kalender in het kader van de BNXT League, toen was Landstede Hammers in Zwolle met 78-73 te sterk.