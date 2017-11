Sportclub Genemuiden door in districtsbeker

In de eerste helft lukt het sv Tonego nog wel om bij te blijven, het verweerde zich kranig en had zelfs een goede mogelijkheid om na de 0-1 voorsprong op gelijke hoogte te komen door Jasper Maes. SC Genemuiden miste de felheid om het karwei snel af te maken, zette vooral in de eerste helft te weinig druk en sv Tonego bleef hierdoor simpel overeind. De 1e treffer van Sportclub kwam van de voeten van Omar Kavak, hij speelde zich goed vrij en de afwerking was er een om in te lijsten. Met een mooi hakballetje verschalkte hij doelman Yoeri Scholtens, de 0-1 was een feit en Sportclub kon op jacht gaan naar meer. Toch zouden er in de eerste helft geen doelpunten meer vallen, daarvoor hoogde het spel simpelweg te traag.

In de 2e helft was de start van SC Genemuiden wel wat beter ook al bleef het oppassen geblazen, het zette meer druk wat gelijk al resulteerde in een aantal goede mogelijkheden. Het duurde echter tot aan de 57e minuut voordat de 2e treffer zou gaan vallen, de na rust ingevallen Sijmon Eenkhoorn zorgde voor een wat grotere marge en schoot de 0-2 binnen. Nog geen twee minuten later lag ook nummer drie in de touwen, Danny Menting zag het gaatje en bracht door deze treffer Sportclub in een zekere veilige haven. SV Tonego leek gebroken na deze derde treffer, het probeerde de schade zoveel mogelijk te beperken maar wist dat de strijd gestreden was.

Het slot akkoord was opnieuw voor SC Genemuiden, de mee opgekomen Matthias Breman speelde knap zijn man uit en haalde uit. Doelman Scholtens probeerde de bal nog wel te keren, maar zag tot zijn ongenoegen dat dit verspilde hoop was. De 0-4 stond op het scorebord, Sportclub kreeg wat het wilde. Een overwinning en daardoor een plek in de 2e ronde van het districtsbekertoernooi, waar dinsdag a.s. voor geloot gaat worden.

SV Tonego – SC Genemuiden 0-4 (0-1).

Scheidsrechter: Dhr. D. van Gulik

Ass. scheidsrechter: Dhr. H.A.C. Basstra

Ass. scheidsrechter: Dhr. J. Wesseling

Toeschouwers: 200

Scoreverloop: 22. Omar Kavak 0-1, 57. Sijmon Eenkhoorn 0-2, 58. Danny Menting 0-3, 85. Matthias Breman 0-4.

Gele kaart: 56. Matthias Breman (SC Genemuiden).

Opstelling SV Tonego: Yoeri Scholtens, Stef van Vilsteren, Tim Gielleit, Frank Wentink, Pjotr de Roo, Gert Jan Haenen, Han Vandraage, Joost op den Kelder, Thijs de Vries (64. Bas Bakker), Allan Bakker (69. Marc van den Ouweland), Joep Henselmans (46. Joep Henselmans).