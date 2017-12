Sportclub Genemuiden opnieuw koploper

De wedstrijd tussen Excelsior ’31 en SC Genemuiden kende voor laatst genoemde een beter einde dan voor de thuisclub, met een 1-3 overwinning was het SC Genemuiden die de punten mee naar huis mocht nemen en de koppositie in de hoofdklasse B voor de 2e keer dit seizoen in handen kreeg.

Het werd een wedstrijd waarin beide teams redelijk aan elkaar waren gewaagd, in de beginfase was het Excelsior ’31 die een licht overwicht had maar naar gelang de wedstrijd vorderde nam Sportclub steeds meer initiatief en zorgde ervoor dat het een gelijk opgaande wedstrijd werd.

De eerste kansjes waren dus voor Excelsior ’31, Boy Boeloerditi en Jasper Veltkamp waren de eerste spelers die doelman Raymond Beukeveld deze middag op de proef stelden. SC Genemuiden had vooral in de beginfase moeite met de vele positiewisselingen van Excelsior ’31, het had moeite om grip op de tegenstander te krijgen. Excelsior ’31 zocht de ruimte die het kreeg goed op, het bleek een collectief wat goed op elkaar ingespeeld was. De omschakeling van SC Genemuiden was vaak slordig, in plaats van de bal naar voren te plaatsen kwam deze vaak terug op eigen helft.

Gaatje

Kansen waren dan ook op één hand te tellen in het eerste bedrijf, Excelsior ’31 was het team met het meeste balbezit maar ook hen lukte het amper om doelman Beukeveld op de proef te stellen. Dat de eerste de beste kans van SC Genemuiden dan ook een doelpunt opleverde, was voor Sportclub dan ook een mooie opsteker. De in de basis gestarte Arjen Hagenauw had een goed oog voor de bal, hij vond het gaatje en scoorde zijn 1e doelpunt in competitieverband voor SC Genemuiden. Lang mocht SC Genemuiden niet genieten van de voorsprong de pass die Simon Baysoy op Hielke Penterman gaf was op maat, hij pikte de bal goed op en met een fraaie lob gaf het alles en iedereen het nakijken en bezorgde Excelsior ’31 de gelijkmaker.

Nog geen twee minuten later was ook deze gelijke stand alweer van het scorebord verdwenen, opnieuw was het Arjen Hagenauw die scoorde. Bij Excelsior ’31 was de organisatie even weg door een blessure wissel van Niek Averesch, Hagenauw profiteerde hiervan en Sportclub had voor rust opnieuw een voorsprong. In het resterende deel van de 1e helft gebeurde er buiten twee cruciale momenten voor beide doelen (eigen doelpunt), niet meer.

Buitenspelval

Het begin van de 2e helft was niet het mooiste gedeelte van de wedstrijd, het hoogde rommelig. Excelsior ’31 moest de muur die Sportclub heette weten te slechten en had daar de grootste moeite mee, verdedigend stond SC Genemuiden sterk en regelmatig trapte de thuisploeg in de buitenspelval. Het duo Menting en de Jong stonden hun mannetje deze middag, voerden hun taak adequaat uit en torpedeerden ieder mogelijkheid van de tegenstander.

Excelsior ’31 moest de druk opvoeren om nog een bevredigend resultaat te behalen, drie op rij gegevens corners was de hoogst maar het gevolg leverde voor de thuisploeg geen rendement op. SC Genemuiden leek het wel best te vinden, het had zijn voorsprong en zou deze met verve verdedigen. De uitstekend spelende Hagenauw werd vervangen door Sijmon Jansen en aan het einde van de wedstrijd mocht ook Frank Jansen nog zijn opwachting maken, hij kwam binnen de lijnen voor Anne van der Kolk.

In de slotfase was het Mirko Zwiers die maar zo nog voor een ander uitslag had kunnen zorgen, hij ontglipte aan de Genemuiden verdediging. Maar de opnieuw uitstekend keepende doelman Beukeveld, voorkwam dat Excelsior ‘31 op de valreep toch nog een punt uit het vuur kon slepen.

Het slotakkoord was voor SC Genemuiden, de goed doorzettende Omar Kavak wist de ingevallen Jansen te bereiken. Hij wist zich knap vrij te spelen in een mêlee van spelers en maakte met zijn treffer aan alle illusies een einde, SC Genemuiden won de wedstrijd en veroverde daarmee opnieuw de koppositie.

Excelsior ‘31 – SC Genemuiden 1-3 (1-2).

Scheidrechter(s): Dhr. M.A. de Bruijn

Ass. scheidsrechter: Dhr. C.R. Veen

Ass. scheidsrechter: Dhr. P. Willems

Toeschouwers: 550

Scoreverloop: 27. Arjen Hagenauw 0-1, 34. Hielke Penterman 1-1, 36. Arjen Hagenauw 1-2, 83. Frank Jansen 1-3.

Opstelling Excelsior ‘31: Mart Nieuwenhuis, Simon Baysoy, Tom Brummelhuis, Niek Averesch (36. Dylan Vosskühler), Stijn Beverdam, Boy Boeloerditi, Amanuel Isa, Jasper Veltkamp (64. Oguzhan Sahin), Mirko Zwiers, Hakim Ezafzafi, Hielke Penterman.