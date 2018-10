Sportclub komt tekort tegen v.v. DUNO

Voorafgaand waren er de verhalen al, op bezoek gaan bij v.v. DUNO had meer iets weg van Groundhoppen. De knusse entourage bij de club uit Doorwerth die het afgelopen seizoen promoveerde naar de hoofdklasse leek haast idyllisch, een bestuurskamer die doorliep tot in de kantine en de shirtjes aan de wand maakten het dat dit na afloop meer tot de verbeelding sprak dan de gespeelde wedstrijd van Sportclub.

SC Genemuiden ging in ieder geval kopje onder, v.v. DUNO was simpelweg beter en Sportclub was niet bij machte de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Dat v.v. DUNO, wat louter en alleen uit ex betaald voetbalspelers bestaat de wedstrijd won was dan ook meer dan terecht.

Geen indruk

De thuisclub zette vanaf het begin de toon, de groen- witte rook die de Sportclub aanhang bij opkomst afstak maakte in ieder geval weinig of geen indruk op de thuisclub. Het was Ted Heijckmann die in de 7e minuut het eerst signaal af gaf, zijn bal werd maar ternauwernood van de lijn gehaald en een vroege achterstand bleef Sportclub bespaart. Niet veel later voorkwam ingrijpen van Jan Hooiveld dat v.v. DUNO opnieuw gevaarlijk werd, een gele kaart viel hem daardoor wel ten deel maar het gevaar was geweken. De thuisclub was niet alleen in de beginfase van de wedstrijd de bovenliggende partij, maar ook in het verdere verloop van de wedstrijd. Sportclub kwam gewoonweg tekort tegen het technisch goed spelende DUNO, de kansen die werden Sportclub werden geboden waren minimaal en gaven niet het gevoel dat er een goed resultaat viel te behalen deze middag.

Eigen doelman

De eerste mogelijkheid voor Sportclub kwam nota bene van de thuisclub zelf, na een voorzet van Omar Kavak was het Purrel Frankel die bijna zijn eigen doelman verschalkte. Niet veel later moest deze opnieuw handelend optreden, nu was het wel een Sportclub speler die het hem moeilijk maakte. Na het oppikken van de bal op het middenveld was het Joran Pot die van afstand doelman Patrick ter Mate onder vuur nam, deze pareerde de bal met moeite en slechts een corner viel Sportclub ten deel een corner die uiteindelijk ook niets opleverde. Het schot wat Omar Kavak twee minuten voor het rustsignaal richting doel afvuurde bleek ook niet het gewenste effect te hebben, het ging hoog over en verder dan de 0-0 stand in het eerste deel kwamen beide teams dan ook niet.

Openingstreffer

Dat het niet de wedstrijd van Sportclub zou gaan worden was na 3 minuten spelen in de 2e helft wel duidelijk, het lukte Sportclub simpelweg niet om onder de druk van v.v. DUNO weg te komen. Een pass van Kevin Sissing op Ryan Bouwmeester leidde de openingstreffer in, Joey Godee profiteerde van de bal die hij op maat kreeg aangespeeld, hij haalde uit en zag zijn schot hard in de kruising verdwijnen en de terechte voorsprong voor de thuisclub was daar. Niet veel later had diezelfde Goedee Sportclub de definitieve klap kunnen geven, zijn bal ging maar net over en een vroege uitschakeling bleef SC Genemuiden daardoor bespaart.

Geen problemen

De 1-0 achterstand noopte trainer Jan van Raalte tot ingrijpen, de licht aangeslagen Sijmon Eenkhoorn maakte plaats voor Frank Kuurman. Zijn inbreng gaf wel wat meer druk naar voren toe, maar tot een verder bevredigend resultaat leidde dit verder ook niet. v.v. DUNO had weinig te duchten van Sportclub, het bleef gemakkelijk overeind en zou verder ook niet meer in de problemen komen. De 2e treffer kwam dan ook niet als een verrassing, wat Ted Heijckmann in de eerste helft niet voor elkaar kreeg lukte hem 10 minuten voor tijd wel. De ingevallen Ahmed Lak bracht zijn bal op maat bij hem, zijn aanraking bleek voldoende om doelman Daan Huiskamp voor de 2e keer te zien vissen, de wedstrijd was gespeeld. De inbreng van Rik van Dalfsen voor de moegestreden Nick Buitink zou het tij ook niet meer doen keren, v.v. DUNO was simpelweg beter dan SC Genemuiden.

Volledig scherm 27-10-2018: Voetbal: Duno v SC Genemuiden: Doorwerth/Dan Huiskamp of Genemuiden/ © Helmich Lubberts

v.v. DUNO - SC Genemuiden 2-0 (0-0).

Eerste scheidsrechter: Dhr. F. Berg Assistent scheidsrechter: Dhr. J. Teders Assistent scheidsrechter: Dhr. D.N. van Grieken

Toeschouwers: 200

Scoreverloop: 48. Joey Goedee 1-0, 80. Ted Heijckmann 2-0.

Gele kaart: 9. Jan Hooiveld (SC Genemuiden).

Opstelling v.v. DUNO: Patrick ter Mate, Purrel Frankel, Renzo van Duren, Civard Sprockel, Jochem Jansen, Bart van Brakel, Joey Godee, Ryan Bouwmeester, Ted Heijckmann (88. Dominique Kivuvu), Kevin Sissing (72. Ahmed Lak), Christian Gandu (76. Shapoul Ali).

Opstelling SC Genemuiden: Daan Huiskamp, Arend van de Wetering , Dirk Muis, Roelof de Jong, Nick Buitink (83. Rik van Dalfsen), Joran Pot, Jeremy Jonker, Kay Velda, Jan Hooiveld, Sijmon Eenkhoorn (56. Frank Kuurman), Omar Kavak.