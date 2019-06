Staphorst kan promotie naar de derde divisie vergeten

De Brabantse formatie is komend seizoen derdedivisionist, terwijl Staphorst in de hoofdklasse blijft voetballen. Met welke trainer aan het roer, wordt volgende week bekend. De club heeft besloten om toch niet in zee te gaan met Leo Blom en Jan Derk Brandsma. Het terughalen van oude bekenden als Jan Vlap of Jan van Raalte - tegen Gemert toeschouwer - is volgens voorzitter Benny Miggels ‘geen optie’.