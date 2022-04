Staphorst uit en thuis is ook een wereld van verschil

,,We begonnen heel goed en speelden ook goed. Door een zondagsschot kregen we vlak voor rust toch een tikkie. Na rust zag je bij beide ploegen dat het kruit op was. De wil was er wel, maar we waren op. Zaterdag een zware wedstrijd en nu weer. Gelukkig maken we vlak voor tijd de 4-1 en kun je wat rustiger zitten. We doen mooi mee, we wilden zo snel mogelijk veilig zijn. Als je ziet dat een club als Staphorst in de derde divisie toch heel goed meedoet. Barendrecht is echt geen slechte ploeg en die kloppen we toch met 4-1. We kunnen met zijn allen trots zijn wat we hier hebben bereikt.”