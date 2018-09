Steenwijk aan goede kant van score

Na een gelijk opgaand begin was Steenwijk de eerst helft beduidend beter. Yannick Wagteveld benutte één van de vele kansen en schoot bij de tweede paal zijn ploeg na een half uur spelen naar de verdiende voorsprong. Pieter van der Leij, Kay Berkenbosch en diezelfde Wagteveld lieten kansen op meer, onbenut. In de tweede helft herpakte Wacker zich en was het vooral gevaarlijk door de ballen achter de Steenwijkse verdediging te leggen. Net toen eenieder wachtte op de gelijkmaker, sloeg Steenwijk toe. Pieter van der Leij trof na 70 minuten doel, maar Wacker had meteen een antwoord paraat. Kevin Klomp, in de rust ingevallen, bracht De Wijkers terug in de wedstrijd. Vervolgens ging het spel heen en weer en werden de nodige wederzijdse kanten gecreëerd en gemist. Zo bleven de punten in Steenwijk en hebben beide teams nu drie punten uit twee duels.