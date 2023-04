Steenwijker Boys speelt kampioenswedstrijd, DOS Kampen en SVI hebben zege nodig en sluit VC Zwolle seizoen af in stijl?

Het is weliswaar pas midden april, maar de eerste regionale kampioen is aanstaande. Steenwijker Boys heeft met nog slechts vier speelronden te gaan twaalf punten meer dan eerste achtervolger Steenwijk, wat betekent dat zaterdag een gelijkspel bij Bargeres volstaat om kampioen te worden. Promotie lonkt dus voor Steenwijker Boys. Tweedeklasser FC Meppel dreigt daarentegen een stap terug te moeten doen. FC Meppel staat onderaan en krijgt zaterdag ook nog eens bezoek van nummer drie Gramsbergen, dat nog volop in de race is voor het kampioenschap.

DOS Kampen en SVI hopen beide een goede stap in de richting van handhaving te zetten. Beide clubs beleven een moeizaam seizoen in de eerste klasse E, maar kunnen zichzelf bij een overwinning op respectievelijk Heerenveen en Achilles’12 lucht verschaffen. Dat heeft vierdedivisionist Alcides ook dringend nodig. De ploeg uit Meppel wist dit kalenderjaar nog geen wedstrijd te winnen en staat daardoor onder de streep. Een zege is meer dan welkom, maar die wordt in de uitwedstrijd tegen HBS eigenlijk niet verwacht.

Flevo Boys moet dan alle zeilen bijzetten om ook volgend seizoen in de vierde divisie B actief te zijn. De ploeg uit Emmeloord staat evenals Alcides onder de streep. Met een achterstand van zeven punten op de veilige dertiende plek lijkt rechtstreekse handhaving een utopie, maar Flevo Boys zal er in ieder geval alles aan willen doen om in de nacompetitie een tweede kans te krijgen. Daarvoor is een overwinning op Buitenpost nodig. Olde Veste gaf twee weken geleden het goede voorbeeld aan Flevo Boys. De club uit Steenwijk wacht nu een ontmoeting met het wisselvallige SC Genemuiden.

Volleyballers willen nog één keer schitteren

VC Zwolle aast in de laatste wedstrijd van het seizoen op een betere klassering dan vorig jaar. Toen vierde, nu derde? Dat is na de fraaie overwinning op VV Utrecht in de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen nog altijd mogelijk. Maar dan moet het wel een goede dag hebben tegen Apollo 8.

Reflex smacht daarentegen naar het einde van dit seizoen. De volleyballers uit Kampen zullen echter nog één keer alles uit de kast moeten halen om een goed resultaat neer te zetten, want na de nederlaag tegen Huizen 2 is handhaving in de topdivisie nog geen zekerheid. Zaterdag wacht een bezoek aan VoCASA 2. In de eerste divisie A bij de mannen proberen Set Up IJsselmuiden, CSV én Voorsterslag/VC Zwolle op de laatste speeldag te voorkomen dat zij degradatiewedstrijden moeten spelen.

Voetbal

Zaterdag

Tweede divisie: Koninklijke HFC - HHC Hardenberg (15.30 uur).

Derde divisie: Barendrecht - Staphorst, Rijnvogels - SV Urk.

Vierde divisie B: Flevo Boys - Buitenpost (15.00), HZVV - Berkum (15.00), d’Olde Veste’54 - SC Genemuiden (15.00).

Eerste klasse E: Noordscheschut - asv Dronten, KHC - SVZW (14.45), SVI - Achilles’12 (15.00), DOS Kampen - Heerenveen (15.00), Epe - Go Ahead Kampen (15.00).

Tweede klasse I: Be Quick’28 - FC Horst, Hatto Heim - DESZ, WVF - OWIOS, Unicum - IJVV (15.00), Batavia’90 - ZAC (15.00).

Tweede klasse J: FC Meppel - Gramsbergen (15.00).

Oost, derde klasse B: DSV’61 - Swift’64.

Derde klasse C: VHK - Olympia’28, Avereest - SC Rouveen, FC Ommen - Hattem, ASC’62 - Dieze West, Hardenberg’85 - Zwolsche Boys, Heerde - SC Lutten.

Derde klasse D: Bergentheim - Mariënberg, Daarlerveen - Bruchterveld, ATC’65 - Kloosterhaar (14.45).

Vierde klasse D: BAS - SEH.

Vierde klasse E: ’s-Heerenbroek - Zalk, HTC - Reaal Dronten, Wijthmen - Wilsum, FC Ulu Spor - CSV’28 (15.00), VSW - Kampen (15.00), Alcides - MSC (17.00).

Vierde klasse F: SVV’56 - BZSV de Blauwwitters, Lettele - avc Heracles (15.00).

Noord, derde klasse A: Oudehaske - SVM.

Derde klasse D: Vitesse’63 - Hollandscheveld, FC Klazienaveen - DKB (15.00).

Vierde klasse A: Foarut - Nagele, SVN’69 - Delfstrahuizen, Tonego - Creil-Bant (15.00), SC Franeker - Tollebeek (15.00).

Vijfde klasse A: Ens - NOK, Espel - Bakhuizen.

Vijfde klasse G: Bargeres - Steenwijker Boys, Steenwijk - Tiendeveen, SVBS’77 - VCG.

Vrouwen

Topklasse: Eldenia - Be Quick’28 (13.00).

Zondag

Vierde divisie A: HBS - Alcides.

Tweede klasse I: Lemelerveld - AZC.

Tweede klasse J: SC Emmeloord - Zuidwolde, LSC 1890 - EMMS, VENO - Beilen.

Oost, vijfde klasse E: Batavia’90 - Wesepe, Go Ahead Deventer - SV Zwolle, Terwolde - DAVO, Vilsteren - SV CCW’16.

Noord, derde klasse A: Trinitas - Oranje Zwart, Mildam - Steenwijker Boys, FC Oldemarkt - Ruinen, RKO - Dwingeloo, Wacker - Steenwijkerwold.

Vierde klasse A: Ruinerwold - Havelte (za 19.00), De Blesse - IJhorst, SC Balkbrug - USV.

Vijfde klasse A: Kuinre - Blauwhuis.

Vijfde klasse B: BEW - Giethoorn, FC Fochteloo - Scheerwolde, Wapserveen - Blankenham.

Basketbal

BNXT League, Elite Gold: Landstede Hammers - Kangoeroes Basket Mechelen (vr 19.00), Filou Oostende - Landstede Hammers (di 20.30).

Handbal

Vrouwen, hoofdklasse A: Cirkeltijgers - HV Zwolle (vr 20.00), SV Dalfsen - HV Zwolle (zo 13.20).

Hockey

Vrouwen, overgangsklasse B: Wageningen - Zwolle (zo 12.45).

Mannen, overgangsklasse A: GCHC - Zwolle (zo 14.45).

Volleybal

Vrouwen, eredivisie: Apollo - VC Zwolle (za 20.00).

Eerste divisie A: Sudosa-Desto 2 - VC Zwolle 2 (za 17.30).

Tweede divisie A: Sudosa-Desto 3 - VC Zwolle 3 (za 11.00), Flash Nieuwleusen - Olhaco (za 17.00).

Tweede divisie B: Gemini - Volco (za 16.30).

Mannen, topdivisie A: VoCASA 2 - Reflex (za 17.00).

Eerste divisie A: Sudosa-Desto 2 - Voorsterslag/VC Zwolle (za 13.00), Set-Up IJsselmuiden - CSV (za 19.00).

Tweede divisie A: Lycurgus - SVI (za 14.30). Lokomotiv Hydra - Reflex 2 (za 16.00), Lycurgus - Side-Out (za 18.30).

Waterpolo

Mannen, eerste divisie A: SWOL 1894 - Waterpolo Den Haag (za 18.00).

Derde divisie C: Deltasteur - DraGor (za 16.30), De Reest - GZVW (za 20.00).

