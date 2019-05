Steenwijkerwold is vooralsnog kampioen kansen missen

De topper in 4A begon met een offensief van Steenwijkerwold dat alleen via de nodige vrije trappen gestopt kon worden. Daarna bleef de thuisploeg sterker en de ploeg creëerde kans op kans. Ian Los kopte in vrijstaande positie naast, terwijl een kopbal van Mitchell Mosterman op de paal belandde.\

Ook na rust bleef Steenwijkerwold de betere ploeg en wederom vloog er een bal op de paal. Dit keer via Wilco Stevens. Dezelfde speler maaide minuten later over de bal, terwijl ook Mosterman weer dicht bij de openingstreffer was. Aan de andere kant was keeper Gerwin Bosscha goud waard toen hij met een reflex een bal van Aziz Mustedanagic keerde. Doordat Steenwijkerwold doorging met kansen missen (o.a. Brent Smit) bleef de ploeg ondanks aansprekend voetbal steken op een gelijkspel. Oranje Zwart is de nieuwe koploper, maar tevens ook de volgende tegenstander van Steenwijkerwold.